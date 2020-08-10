Борющемуся с коронавирусом медперсоналу будут по-особому начислять стаж

Решение принято по поручению президента, заявил глава правительства.

Медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, стаж будет начисляться особым образом — день за два, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом передает РИА Новости.

«Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», — сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Действовать эта норма будет с 1 января и до конца сентября, добавил Мишустин, отметив, что уже подписал соответствующее постановление. Решение принято по поручению президента, заявил глава правительства.

«Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию. На ее выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства на это в бюджете предусмотрены», — заключил он.