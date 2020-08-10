Более двух тысяч детских аудиокниг стали доступны на интерактивной платформе «Ростелекома»

На интерактивной платформе для детей «Ростелекома» появился обширный каталог аудиокниг от «ЛитРес».

На интерактивной платформе для детей «Ростелекома» появился обширный каталог аудиокниг от «ЛитРес», крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ. В нем представлено более двух тысяч обучающих и развлекательных аудиокниг для детей и их родителей, включая классические произведения, фантастику, народные сказки и стихи.

Платформа «Ростелекома» формирует индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями, сообщили в пресс-службе компании. Она содержит большое количество полезного контента: обучающие курсы для детей от 3 до 14 лет, персонажи в дополненной реальности, которые помогают в учебе и делают ее интереснее, а также музыкальная развлекательная библиотека. Две тысячи аудиокниг от «ЛитРес» на любой вкус для детей дошкольного и школьного возрастов дополнили платформу.

«Основная задача детских аудиокниг — помочь ребенку в освоении мира с помощью ярких художественных образов, интересных сюжетов и простого языка. Такие книги помогают развить речевые навыки, абстрактное мышление и умение анализировать. Детские аудиокниги — это возможность для родителей провести свободное время со своими детьми с пользой», — рассказал директор продуктового офиса массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин.

«В голове маленького человека всегда очень много вопросов, на которые взрослые не могут ответить. Такие добрые и всем известные герои, как Красная шапочка, Том Сойер и Незнайка помогут найти ответы. Для малышей собраны сказки, развивающие книги и веселые стихи. Дети старшего возраста найдут учебную литературу, фантастику и приключения. Многие аудиокниги давно вошли в школьную программу и используются для внеклассного чтения. Такие авторы, как Барто, Пушкин и Кэрролл не менее популярны, чем современные писатели», — отметила заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению группы компаний «ЛитРес» Ирина Грааф.