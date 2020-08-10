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Обновлены данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2637 человек.

По состоянию на 11:00 10 августа в Рязанской области зарегистрировано 6570 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 27 являются условно подтвержденными. В оперштабе назвали возраст заболевших.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2637 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

  • дети — 558 человек (17 до одного года; 43 по одному году; 27 по два года; 33 по три года; 31 по четыре года; 26 по пять лет; 33 по шесть лет; 30 по семь лет; 35 по восемь лет; 27 по девять лет; 26 по десять лет; 39 по одиннадцать лет; 35 по двенадцать лет; 26 по тринадцать лет; 29 по четырнадцать лет; 37 по пятнадцать лет; 33 по шестнадцать лет; 30 по семнадцать лет);
  • от 18 до 45 лет — 2082 человека;
  • от 46 до 64 лет — 2637 человек;
  • от 65 до 80 лет — 1041 человек;
  • старше 80 лет — 252 человека.

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

  • дети — три человека (3 месяца; двое по 1 году);
  • от 18 до 45 лет — 9 человек;
  • от 46 до 64 лет — 11 человек;
  • от 65 до 80 лет — 2 человека;
  • старше 80 лет — 2 человека.