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Власти рассказали о географии новых заболевших COVID-19 Рязанской области
По данным на субботу, 1 августа, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 6 352 человек.

В Рязанской области обновили данные о географии распространения COVID-19. По данным на субботу, 1 августа, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 6 352 человек:

  • Рязань — 3240,
  • Рязанский район — 290,
  • Ряжск — 191,
  • Касимов — 171,
  • Рыбное — 172,
  • Скопин — 139,
  • Новомичуринск — 135,
  • Шиловский район — 130,
  • Сасово — 133,
  • Клепиковский район — 115,
  • Скопинский район — 113,
  • Касимовский район — 118,
  • Михайловский район — 105,
  • Рыбновский район — 89,
  • Спасский район — 88,
  • Михайлов — 78,
  • Александро-Невский — 67,
  • Шилово — 69,
  • Сараевский район — 55,
  • Александро-Невский — 48,
  • Пронский район — 44,
  • Сапожок — 44,
  • Кораблино — 42,
  • Пронск — 39,
  • Шацкий район — 39,
  • Захаровский район — 37
  • Сасовский район — 39,
  • Старожилово — 40,
  • Шацк — 35,
  • Ряжский район — 33,
  • Спасск-Рязанский — 31,
  • Сараи — 29,
  • Спас-Клепики — 29,
  • Старожиловский район — 33,
  • Милославский район — 30,
  • Чучково — 28,
  • Чучковский район — 28,
  • Кораблинский район — 27,
  • Милославское — 27.
  • Ермишинский район — 25,
  • Захарово — 20,
  • Путятино — 19,
  • Ермишь — 17,
  • Ухолово — 16,
  • Кадом — 13,
  • Сапожковский район — 12,
  • Ухоловский район — 9,
  • Пителинский район — 6,
  • Кадомский район — 5,
  • Пителино — 2.