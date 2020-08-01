Власти рассказали о географии новых заболевших COVID-19 Рязанской области
По данным на субботу, 1 августа, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 6 352 человек.
В Рязанской области обновили данные о географии распространения COVID-19. По данным на субботу, 1 августа, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 6 352 человек:
- Рязань — 3240,
- Рязанский район — 290,
- Ряжск — 191,
- Касимов — 171,
- Рыбное — 172,
- Скопин — 139,
- Новомичуринск — 135,
- Шиловский район — 130,
- Сасово — 133,
- Клепиковский район — 115,
- Скопинский район — 113,
- Касимовский район — 118,
- Михайловский район — 105,
- Рыбновский район — 89,
- Спасский район — 88,
- Михайлов — 78,
- Александро-Невский — 67,
- Шилово — 69,
- Сараевский район — 55,
- Александро-Невский — 48,
- Пронский район — 44,
- Сапожок — 44,
- Кораблино — 42,
- Пронск — 39,
- Шацкий район — 39,
- Захаровский район — 37
- Сасовский район — 39,
- Старожилово — 40,
- Шацк — 35,
- Ряжский район — 33,
- Спасск-Рязанский — 31,
- Сараи — 29,
- Спас-Клепики — 29,
- Старожиловский район — 33,
- Милославский район — 30,
- Чучково — 28,
- Чучковский район — 28,
- Кораблинский район — 27,
- Милославское — 27.
- Ермишинский район — 25,
- Захарово — 20,
- Путятино — 19,
- Ермишь — 17,
- Ухолово — 16,
- Кадом — 13,
- Сапожковский район — 12,
- Ухоловский район — 9,
- Пителинский район — 6,
- Кадомский район — 5,
- Пителино — 2.