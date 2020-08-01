Видео: в Рязанской области женщины нарисовали разметку на дороге кисточками
Видео сняли в поселке Погореловский Пронского района.
В Рязанской области женщины нарисовали разметку на дороге кисточками. Ролик опубликован в группе «Типичная Рязань» в субботу, 1 августа.
Видео сняли в поселке Погореловский Пронского района.
«Две женщины рисуют по линейке кисточками разметку и обозначение лежачих полицейских на дороге. И за эти заслуги власти поднимают себе зарплату, а мы с вами еще и голосовать должны за эту низость! Стыд и позор властям», — говорится в посте.