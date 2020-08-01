Видео: Сорокина поздравила рязанцев с 925-летием города

Мэр призналась, что не жила нигде, кроме Рязани.

Елена Сорокина поздравила рязанцев с 925-летием города. Видео она опубликовала в Facebook .

«Дорогие земляки, нашей Рязани 925. Есть города торжественные, фундаментальные, есть богатые, именитые, а есть родные. Рязань — героический город. Рязань — трудовой город. Я признаюсь в любви к родному городу и пусть частичка этой любви передастся вам, мои дорогие земляки», — сказала Сорокина.

Мэр призналась, что не жила нигде, кроме Рязани.

Она вспомнила о своем детстве, которое прошло в Дягилеве, разлив Павловки, работу в поселке Приокский и многое другое.

«Вся моя жизнь — Рязань», — заявила глава горадминистрации.