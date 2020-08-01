В воскресенье перекроют центр Рязани. Расписание транспорта
Перекрытие связано с полумарафоном.
В воскресенье, 2 августа, из-за полумарафона «Рязанский Кремль-2020» закроют движение по Соборной площади и улице Петрова с 8:00 до 13:00 по маршруту забега: Кремлевский Вал — проезд Речников — Окское шоссе — озеро Ореховое — Окское шоссе — улица Свободы — площадь Свободы — улица Грибоедова от пересечения с улицей Свободы до Кремлевского Вала. Об этом сообщил
С 22:00 1 августа до 13:00 2 августа водителей попросили убрать машины с обочин дорог по маршрута забега.
Изменение движения общественного транспорта
Троллейбусы
- №1 при движении из Московского района поедут по улице Маяковского до разворотного круга на площадь Мичурина;
- №9 при движении со стороны улицы Гагарина от остановки «УРТ» поедут по маршруту: улица Дзержинского, Первомайский проспект, улица Маяковского до разворотного круга на площадь Мичурина на разворот, далее по улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
- №№3, 10 при движении со стороны площади Ленина после остановки «Библиотека имени М. Горького» поедут по улице Ленина, Театральной площади, улице Есенина, улице Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своим маршрутам; при движении в сторону площади Ленина после остановки «Мясокомбинат» проследуют по улице Есенина, Театральной площади, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своим маршрутам;
Автобусы
- №18 при движении со стороны площади Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина; при движении в сторону площади Ленина поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее по своему маршруту.
Маршрутки
- №41 при движении из Московского района после остановки «площадь Ленина» поедут по улицам Ленина, Свободы, Грибоедова, Есенина, Кальной, далее от остановки «Кальная улица, дом 7» по своему маршруту; при движении в сторону Московского района после остановки «Кальная улица, дом 7» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина, далее от остановки «Детский мир» по своему маршруту;
- №№46, 75 при движении со стороны площадь Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина, далее от остановки «Кальная улица, дом 7» по своим маршрутам; при движении в сторону площади Ленина после остановки «Кальная улица, дом 7» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своим маршрутам;
- №62 при движении со стороны Спортивной улицы после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина до остановки «ТЦ «Круиз»; при движении в сторону Спортивной улицы от конечной остановки «ТЦ «Круиз» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своему маршруту.