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В воскресенье перекроют центр Рязани. Расписание транспорта
Перекрытие связано с полумарафоном.

В воскресенье, 2 августа, из-за полумарафона «Рязанский Кремль-2020» закроют движение по Соборной площади и улице Петрова с 8:00 до 13:00 по маршруту забега: Кремлевский Вал — проезд Речников — Окское шоссе — озеро Ореховое — Окское шоссе — улица Свободы — площадь Свободы — улица Грибоедова от пересечения с улицей Свободы до Кремлевского Вала. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 22:00 1 августа до 13:00 2 августа водителей попросили убрать машины с обочин дорог по маршрута забега.

Изменение движения общественного транспорта

Троллейбусы

  • №1 при движении из Московского района поедут по улице Маяковского до разворотного круга на площадь Мичурина;
  • №9 при движении со стороны улицы Гагарина от остановки «УРТ» поедут по маршруту: улица Дзержинского, Первомайский проспект, улица Маяковского до разворотного круга на площадь Мичурина на разворот, далее по улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
  • №№3, 10 при движении со стороны площади Ленина после остановки «Библиотека имени М. Горького» поедут по улице Ленина, Театральной площади, улице Есенина, улице Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своим маршрутам; при движении в сторону площади Ленина после остановки «Мясокомбинат» проследуют по улице Есенина, Театральной площади, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своим маршрутам;

Автобусы

  • №18 при движении со стороны площади Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина; при движении в сторону площади Ленина поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее по своему маршруту.

Маршрутки

  • №41 при движении из Московского района после остановки «площадь Ленина» поедут по улицам Ленина, Свободы, Грибоедова, Есенина, Кальной, далее от остановки «Кальная улица, дом 7» по своему маршруту; при движении в сторону Московского района после остановки «Кальная улица, дом 7» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина, далее от остановки «Детский мир» по своему маршруту;
  • №№46, 75 при движении со стороны площадь Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина, далее от остановки «Кальная улица, дом 7» по своим маршрутам; при движении в сторону площади Ленина после остановки «Кальная улица, дом 7» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своим маршрутам;
  • №62 при движении со стороны Спортивной улицы после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина до остановки «ТЦ «Круиз»; при движении в сторону Спортивной улицы от конечной остановки «ТЦ «Круиз» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своему маршруту.