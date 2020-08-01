Скончался бывший прокурор Рязанской области
На должности он находился до 18 июля 1983 года.
В субботу, 1 августа на 97-ом году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры, прокурор Рязанской области в 1973—1983 годах Вениамин Гераськин. Об этом сообщил
Вениамин Гераськин родился 14 сентября 1923 года в деревне Ильинка Турковского района Саратовской области.
После окончания средней школы в 1942 пошел на фронт. Участвовал в боях на Брянском направлении. В марте 1943 года тяжело ранен. Награжден орденами «Отечественной войны 2-ой степени», «Знак почета», различными медалями.
9 августа 1973 года Гераськина назначили прокурором Рязанской области. На должности он находился до 18 июля 1983 года.