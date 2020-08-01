Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной
С 1 августа Россия начала восстанавливать международное авиасообщение, прерванное с 27 марта из-за пандемии коронавируса.
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили
Рейсы по маршруту Москва — Женева — Москва будут совершаться раз в неделю.
С 1 августа Россия начала восстанавливать международное авиасообщение, прерванное с 27 марта из-за пандемии коронавируса. В список открытых стран пока входят три государства: Турция, Великобритания и Танзания, в которую прямых рейсов нет.
Уже сегодня можно улететь из Москвы в Анкару, Стамбул и Лондон, с 10 августа начнутся рейсы на турецкие курорты — в Бодрум, Даламан и Анталью. Вылеты запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.