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Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной
С 1 августа Россия начала восстанавливать международное авиасообщение, прерванное с 27 марта из-за пандемии коронавируса.

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили РИА Новости.

Рейсы по маршруту Москва — Женева — Москва будут совершаться раз в неделю.

С 1 августа Россия начала восстанавливать международное авиасообщение, прерванное с 27 марта из-за пандемии коронавируса. В список открытых стран пока входят три государства: Турция, Великобритания и Танзания, в которую прямых рейсов нет.

Уже сегодня можно улететь из Москвы в Анкару, Стамбул и Лондон, с 10 августа начнутся рейсы на турецкие курорты — в Бодрум, Даламан и Анталью. Вылеты запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.