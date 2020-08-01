Роспотребнадзор обязал студентов и преподавателей носить маски

В ведомстве также рекомендовали не допускать к очной работе преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе вузов в условиях распространения коронавируса, передает РИА Новости.

В документе говорится, что температуру студентам, преподавателям и персоналу необходимо измерять дважды в день. Кроме того, они обязаны носить маски. Вузам предписано контролировать, чтобы одноразовые маски менялись раз в три часа, а многоразовые — согласно инструкции.

Студенты-иностранцы допускаются к занятиям после 14-дневной изоляции. На 10-12-й день изоляции им рекомендовано проводить ПЦР-тест на коронавирус.

В ведомстве также рекомендовали не допускать к очной работе преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.