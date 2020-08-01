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РНПК поучаствовала в подготовке города к празднованию 925-летия
Так, предприятие организовало акцию «День чистого города».

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», присоединилась к мероприятиям по подготовке города к празднованию 925-летия Рязани.

Так, предприятие организовало акцию «День чистого города». На улице Строителей покосили траву. Кроме того, работники РНПК помогли спилить и убрать деревья на территории детского сада №85.

Православному приходу Александро-Невской церкви РНПК выделила контейнеры для сбора и вывоза строительного мусора. Также работники завода очистили загрязненный ручей Песоченка в Дашково-Песочне и собрали более 30 мешков эмульсии, которая воздействовала на окружающею среду.

Накануне Дня рождения областного центра работники РНПК вышли на субботник и собрали бытовой мусор с прилегающей территории завода, а после вывезли его на свалку. Сотрудники почистили и покрасили бордюры, полили водой дороги.

Акция «День чистого города» — традиционная экологическая инициатива РНПК, которую предприятие проводит восьмой год подряд. Впервые нефтяники провели мероприятие в 2012 году в восьми районах Рязани. Компанию также поддержали администрация города и общественные экологические организации. С 2013 по 2017 год основные мероприятия по наведению порядка в рамках Дня чистого города РНПК проводила в Новопавловской роще на улице Шевченко, в 2018—2019 годах — в Лесопарке.

РНПК уделяет большое внимание вопросам бережного отношения к экологии. Многие годы предприятие модернизирует собственное производство с целью снижения воздействия на окружающую среду, активно участвует в городских, областных и федеральных акциях и субботниках по благоустройству и очистки города от мусора, на постоянной основе помогает Окскому заповеднику, поддерживает экопросветительские проекты школьников.

Благодаря системной работе в области охраны окружающей среды РНПК неоднократно оценивалась как на региональном, так и на федеральном уровнях и становилась победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности».