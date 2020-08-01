Пандемия коронавируса продлится еще долго — ВОЗ

На заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией.

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться «еще долго». Об этом пишет РИА Новости.

На заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение. Специалисты выразили признательность ВОЗ и ее партнерам за усилия по борьбе с коронавирусом.

В чрезвычайном комитете организации отметили необходимость консолидировать усилия по решению этой проблемы и призвали молодежь использовать все возможные способы для предотвращения распространения заболевания.

В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией через три месяца.