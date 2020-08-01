Назван возраст рязанцев с диагнозом COVID-19
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет.
В субботу, 1 августа, в регональном оперштабе назвали возраст рязанцев с коронавирусом.
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 в Рязанской области зарегистрировано 6352 человека.
В регионе выявлено 6323 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 29 являются условно подтвержденными.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2543 человека.
По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:
- от 18 до 45 лет — 2003 человека;
- от 46 до 64 лет — 2543 человека;
- от 65 до 80 лет — 996 человек;
- старше 80 лет — 236 человек;
- дети — 545 человек.
По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:
- от 18 до 45 лет — 8 человек;
- от 46 до 64 лет — 10 человек;
- от 65 до 80 лет — 6 человек;
- дети — 5 человек (двое по 1 году; 4; 9; 11 лет).