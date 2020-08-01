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Мэр Рязани возложила цветы к памятнику Чумаковой
Сорокина также рассказала, что побывала в обновленной библиотеке имени С.А. Есенина.

Елена Сорокина в день 925-летия Рязани возложила цветы к памятнику Надежды Николаевны Чумаковой, которая в течение 23 лет работала председателем исполнительного комитета Рязанского городского Совета народных депутатов. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«За это время в областном центре была реализована большая программа развития, проведено благоустройство и озеленение. Надежда Николаевна любима рязанцами, и в этот день в очередной раз мы вспоминаем ее жизненный пример, наряду с достижения других наших прославленных земляков», — отметила мэр.

Сорокина также рассказала, что побывала в обновленной библиотеке имени С.А. Есенина. Один из ее залов посвящен истории Рязани. Он наполнен книгами и фотографиями из жизни города и его жителей, отдельно представлены макеты работ рязанского скульптора Бориса Горбунова.