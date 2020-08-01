Еще 28 рязанцев заболели коронавирусом
Сообщили в федеральном оперштабе в субботу, 1 августа.
Еще 28 рязанцев заболели коронавирусом, сообщили в федеральном оперштабе в субботу, 1 августа.
Еще 29 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава.
Всего число заболевших в Рязанской области достигло 6 323. За сутки выздоровели 13 человек.
В России за сутки коронавирус подтвердился у 5 462 человек. Число заболевших по стране достигло 845 443. За сутки выписали 8 114 пациентов (за весь период 646 524.), умерли 95 человек (всего 14 058).