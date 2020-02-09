Резкое потепление. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

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В понедельник, 10 февраля, ожидается солнечная погода. Днем до -2 градусов.
Со вторника по пятницу синоптики пообещали потепление. Столбик термометра в эти дни поднимется до +1 градуса.
Ночами от -1 до -4 градусов.
Снег с дождем возможны со вторника по пятницу. Снег будет по ночам с понедельника по пятницу.
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