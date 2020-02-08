В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до -22 градусов

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В ночь на воскресенье, 9 февраля, в Рязанской области похолодает до -22 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Днем ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 14.
Температура воздуха по области ночью -19, -14 градусов, местами до -22, днем -9, -4.
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