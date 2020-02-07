В Татарстане при крушении вертолета погиб депутат Госдумы

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Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане. Об этом передает
По информации собеседника, два других человека на борту выжили.
В пресс-службе МЧС агентству подтвердили гибель одного человека и ранения двух.
Отмечается, что крушение произошло в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани. Вертолет летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.
На место вышла группа спасателей на воздушной подушке.
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