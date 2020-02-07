Следователи возбудили дело после крушения вертолета, в котором погиб депутат Госдумы

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Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета в Татарстане, в котором погиб депутат Госдумы
Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Напомним, в пятницу, 7 февраля, вертолет Bell 407 потерпел крушение в в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани. Он летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.
На борту были три человека. Двоих выживших госпитализировали с серьезными травмами.
Фото пресс-службы МЧС по Татарстану
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