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17:56, 7 февраля 2020 103
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В рязанской больнице №10 нашли нарушения

В рязанской больнице №10 нашли нарушения

После проверки в больнице №10 нашли нарушения. Об этом в пятницу, 7 января, рассказал на пресс-конференции главный прокурор области Иван Панченко.

Проверка прошла после публикаций в СМИ информации «о ненадлежащем состоянии инфекционного, терапевтическое и неврологическое отделений».

Прокуратура внесла представления после проверки. Нарушения устранили, пять лиц привлекли к ответственности.

«Проверка обнаружила, что в данных отделениях отсутствуют лекарственные препараты. По результатам внесены представления министру здравоохранения, выделены дополнительные денежные средства в размере 3,6 миллиона и произведены ремонтные работы, которые завершены», — сказал главный Панченко.


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