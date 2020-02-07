В рязанской больнице №10 нашли нарушения

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После проверки в больнице №10 нашли нарушения. Об этом в пятницу, 7 января, рассказал на пресс-конференции главный прокурор области Иван Панченко.
Проверка прошла после публикаций в СМИ информации «о ненадлежащем состоянии инфекционного, терапевтическое и неврологическое отделений».
Прокуратура внесла представления после проверки. Нарушения устранили, пять лиц привлекли к ответственности.
«Проверка обнаружила, что в данных отделениях отсутствуют лекарственные препараты. По результатам внесены представления министру здравоохранения, выделены дополнительные денежные средства в размере 3,6 миллиона и произведены ремонтные работы, которые завершены», — сказал главный Панченко.
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