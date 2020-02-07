В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -17 градусов

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В ночь на субботу, 8 февраля, в Рязанской области похолодает до -17 градусов. Об этом сообщил
В этот день преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -17, -12 градусов. Днем -12, -7.
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