Рязанский минздрав рассказал о состоянии второго рабочего, пострадавшего в ЧП на заводе

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В региональном минздраве рассказали о состоянии рабочего, пострадавшего в ЧП на предприятии, изготавливающем противопожарное оборудование.
Мужчина получил травмы средней степени тяжести. Его доставили в БСМП и прооперировали.
«Сейчас его состояние удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает», — рассказали в минздраве.
Также там отметили, что скорая прибыла на вызов спустя шесть минут.
«Зафиксирована клиническая смерть одного рабочего. Реанимационные мероприятия не дали результатов», — добавили в ведомстве.
Напомним, следователи
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