На рязанском заводе при разрыве трубы погиб рабочий

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В пятницу, 7 февраля, на рязанском заводе погиб рабочий. Об этом сообщил
Во время проверки герметичности коллектора под высоким давлением произошел разрыв шланга.
В результате травмы получили двое работников. Один из пострадавших, 1959 года рождения, скончался на месте происшествия, другой госпитализирован.
Следователи начали проверку по факту происшествия.
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