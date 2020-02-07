Бесплатное питание для рязанских школьников введут с сентября

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В Рязани бесплатное питание для учеников начальных классов введут с сентября 2020 года. Вопрос обсудили в четверг, 6 февраля, на заседании облдумы. Об этом пишет «
Отмечается, что бесплатно кормить более 50 тысяч школьников будут один раз в день (завтраком, вторым завтраком или обедом).
По данным СМИ, на полное обновление системы детского питания в регионе потребуется более 320 миллионов инвестиций, и это может быть сделано только к 2023 году.
Напомним, во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин
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