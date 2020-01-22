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11:22, 22 января 2020 54
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В Рязани подорожало питание в школах. В мэрии назвали причины для роста цен

В Рязани подорожало питание в школах. В мэрии назвали причины для роста цен

В Рязани с 1 января 2020 года подорожало питание в школах. В пресс-службе мэрии назвали причины для роста цен.

Горадминистрация в ответе на официальный запрос RZN.info рассказала, что повышение связано с расширением меню, стоимостью продуктов и коммунальных услуг.

Отмечается, что цена обедов в столовых выросла на 12 рублей 40 копеек и составила почти 95 рублей, при ожидаемой инфляции — 3-4%. В прошлом году цена была равна 82 рублям 40 копейкам.

По просьбе родителей, объем мяса увеличили на 34%. Курицу частично заменили на говядину. Масса котлеты увеличилась до 75 граммов, ее стали подавать чаще: пять раз за десять дней вместо трех. Кроме того, мясные блюда включили в завтраки.

Помимо этого, в меню стало больше рыбных блюд и кисломолочных продуктов. Последние раньше подавали два раза в месяц, а с этого года — шесть.

В меню включили целые фрукты. Также в салатах увеличили количество овощей.

В мэрии добавили, что в МП «Детское питание» стали тщательнее следить за качеством поставляемой продукции. Блюда проверяют на калорийность, содержание в продуктах токсинов, нитратов и пестицидов.


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