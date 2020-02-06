В сараевских аптеках закончились медицинские маски

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В Сараях в трех из четырех аптеках закончились медицинские маски. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает издательство «
Заведующая государственным унитарным предприятием области «Рязань Фармация» Галина Захарова пояснила, что спрос на маски увеличился в разы: раньше покупатели брали по одной-две штуки, в последние дни — по несколько упаковок. В итоге вчера маски закончились. Теперь их привезут только в понедельник.
Отмечается, что во всех аптека цена за одну маску составляла 5-10 рублей.
Напомним, в некоторых рязанских аптеках
Путин потребовал
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