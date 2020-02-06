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15:44, 6 февраля 2020 158
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В сараевских аптеках закончились медицинские маски

В сараевских аптеках закончились медицинские маски

В Сараях в трех из четырех аптеках закончились медицинские маски. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает издательство «Пресса».

Заведующая государственным унитарным предприятием области «Рязань Фармация» Галина Захарова пояснила, что спрос на маски увеличился в разы: раньше покупатели брали по одной-две штуки, в последние дни — по несколько упаковок. В итоге вчера маски закончились. Теперь их привезут только в понедельник.

Отмечается, что во всех аптека цена за одну маску составляла 5-10 рублей.

Напомним, в некоторых рязанских аптеках начали заканчиваться медицинские маски. Фармацевты связали это с повышением числа заболеваний ОРВИ и гриппом, а также вспышкой коронавируса в Китае. Причины роста цен на маски в рязанских аптеках выяснит Росздравнадзор.

Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены из-за коронавируса.


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