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16:06, 5 февраля 2020 158
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Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены из-за коронавируса

Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены из-за коронавируса

Президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены из-за коронавируса. Об этом он заявил на заседании с правительством в среду, 5 февраля, пишет RT.

На заседании правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» зафиксировали рост цен на лекарства и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких, по каждой организации, и принять решение, вот и все. Чтобы неповадно было», — отметил Путин.

Напомним, в некоторых рязанских аптеках начали заканчиваться медицинские маски. Фармацевты связали это с повышением числа заболеваний ОРВИ и гриппом, а также вспышкой коронавируса в Китае. Причины роста цен на маски в рязанских аптеках выяснит Росздравнадзор.


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