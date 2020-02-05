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Президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены из-за коронавируса. Об этом он заявил на заседании с правительством в среду, 5 февраля, пишет
На заседании правительства вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в «отдельной аптечной сети» зафиксировали рост цен на лекарства и средства индивидуальной защиты, а некоторые аптеки подняли цены до 70-100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за 1,5 рубля.
«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких, по каждой организации, и принять решение, вот и все. Чтобы неповадно было», — отметил Путин.
Напомним, в некоторых рязанских аптеках
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