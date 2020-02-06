В Рязани появился профсоюз для борьбы с низкой зарплатой в скорой помощи

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В Рязани появился профсоюз «Действие» работников скорой помощи. Об этом в четверг, 6 февраля, РЗН. инфо сообщили сотрудники городской клинической станции.
«Фельдшера и водители больше не намерены мириться с низким уровнем нашей заработной платы — 19-25 тысяч рублей (с НДФЛ) Мы больше не хотим работать на полторы-две ставки, пытаясь обеспечить наши семьи самым необходимым, жертвуя своим здоровьем и временем необходимым для общения с родными и близкими», — говорится в сообщении.
Профсоюз займется защитой трудовых прав, улучшением условий труда и отстаиванием достойной зарплаты работников.
В четверг, 6 февраля, работники уведомили главврача станции Игоря Задоя о создании профсоюза.
«Интенсивность труда снижает уровень оказания медицинской помощи населению, отсутствует возможность выполнения 20-ти минутного норматива приезда бригады на вызов. Хроническая усталость увеличивает риск врачебных ошибок. Работа в неукомплектованной бригаде сводит к минимуму возможность положительного эффекта при реанимационных мероприятиях», — отмечают создатели профсоюза.
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