Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком

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Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову,
В декабре 2018 года мальчику поставили диагноз нейробластома 4-ой стадии. Он прошел лечение в клинике имени Дмитрия Рогачева в Москве:
Леша прошел первый курс иммунотерапии. На 19 декабря 2019 года у него диагностировали рецидив.
Ребенка готовы принять на лечение в испанской клинике. Для этого ему требуется почти 270 тысяч евро.
Реквизиты для помощи: карта Сбербанка 42 76 16 09 35 82 15 62 (Ирина Александровна К.), Яндекс. Кошелек 41 00 19 99 86 56 7 07, счет
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.