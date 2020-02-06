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10:51, 6 февраля 2020 109
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Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком

Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком

Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, больному раком в последней стадии. Об этом сообщили в официальной группе помощи ребенку «ВКонтакте».

В декабре 2018 года мальчику поставили диагноз нейробластома 4-ой стадии. Он прошел лечение в клинике имени Дмитрия Рогачева в Москве:

  • 10 курсов химиотерапии;
  • высокодозный курс;
  • пересадку костного мозга;
  • три сложные операции.

Леша прошел первый курс иммунотерапии. На 19 декабря 2019 года у него диагностировали рецидив.

Ребенка готовы принять на лечение в испанской клинике. Для этого ему требуется почти 270 тысяч евро.

Реквизиты для помощи: карта Сбербанка 42 76 16 09 35 82 15 62 (Ирина Александровна К.), Яндекс. Кошелек 41 00 19 99 86 56 7 07, счет PayPal.


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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

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