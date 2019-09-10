Рязанцев попросили помочь собрать деньги трехлетнему мальчику, больному раком в заключительной стадии

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Рязанцев попросили помочь деньги на операцию трехлетнему
Как рассказала мама Леши Ирина, мальчику сделали операцию по удалению опухоли, после чего он перенес химиотерапию.
Чтобы избежать рецидива ребенку нужна иммунотерапия «Динитуксимаб Бета», на которую требуется 15 млн рублей. Деньги необходимо собрать до октября.
Деньги можно перевести по номеру карты 4276 8530 2286 5860 (Сбербанк, Ирина Александровна К.), по
По вопросам можно обратиться по номеру телефона
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.