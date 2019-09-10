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21:49, 10 сентября 2019 693
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Рязанцев попросили помочь собрать деньги трехлетнему мальчику, больному раком в заключительной стадии

Рязанцев попросили помочь собрать деньги трехлетнему мальчику, больному раком в заключительной стадии

Рязанцев попросили помочь деньги на операцию трехлетнему Леше Кузнецову, больному раком. Мальчик болен раком в четвертой, заключительной стадии.

Как рассказала мама Леши Ирина, мальчику сделали операцию по удалению опухоли, после чего он перенес химиотерапию.

Чтобы избежать рецидива ребенку нужна иммунотерапия «Динитуксимаб Бета», на которую требуется 15 млн рублей. Деньги необходимо собрать до октября.

Деньги можно перевести по номеру карты 4276 8530 2286 5860 (Сбербанк, Ирина Александровна К.), по счету PayPal, номеру «Яндекс.Кошелька» — 41001+7 (999) 865-67-07 (Ирина Александровна К.), карте 5469 5300 1171 9878 (Сбербанк, Андрей Сергеевич К.) или карте 2202 2001 5220 9514 (МИР, Ирина Александровна К.).

По вопросам можно обратиться по номеру телефона +7 (953) 733-96-04 (мама Ирина).


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