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Антимонопольщики проконтролируют рост цен на маски в рязанских аптеках. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщили в
Служба предостерегла крупные аптечные сети о недопустимости роста цен и изъятия медицинских масок из обращения.
При обнаружении нарушения УФАС примет «меры антимонопольного реагирования».
Ранее президент Владимир Путин
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