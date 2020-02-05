RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанца оштрафовали за фото со свастикой в соцсетях,
Установлено, что молодой человек разместил снимок с изображением нацисткой символики — 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова» и герб третьего рейха — «государственный орел».
Рязанца признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Ему назначили административный арест на трое суток.
Постановление не вступило в силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУлицу Ленинского Комсомола перекрыли из-за прорыва канализации
|
cледующая новость →В Рязани «Шевроле» сбил пенсионерку на «зебре»
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.