Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:39, 4 февраля 2020 370
 0    0

Стала известна стоимость поездки Николая Любимова в Италию

Стала известна стоимость поездки Николая Любимова в Италию

Фото: Правительство Рязанской области

Авиаперелет в Италию губернатора Николая Любимова и командировочные расходы обошлись в 114 тысяч 166 рублей. Об этом РЗН. инфо сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.

Он добавил, что сумма поездки для остальных членов делегации неизвестна. Представители бизнесс-миссии региона летали в Италию за свой счет.

«Благодаря статусу Николая Любимова представители 20 итальянских компаний провели переговоры с нашими предпринимателями, которые они продолжат в августе на деловом форуме „Дни международного бизнеса в Рязанской области“. А также подписано два соглашения: между Ассоциацией предпринимателей Рязанской области и Агентством по сотрудничеству и обмену между Россией и Италией, между Рязанским центром поддержки экспорта и Ассоциацией международного центра делового и культурного сотрудничества „Русский Дом в Италии“», — отметил Арапов, назвав соглашения «весьма продуктивными» в условиях санкций.

Также пресс-секретарь напомнил о памятных мероприятиях к 75-летию подвига Героя Советского Союза и национального Героя Италии рязанца Федора Полетаева.

Арапов отметил, что руководство Рязанской области в Италию пригласили президенты четырех итальянских регионов.

«И какое должно сложиться мнение у наших итальянских коллег, если бы на их приглашение губернатор ответил отказом? В год 75-летия победы над немецким фашизмом?» — сказал Денис Арапов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Все новости
Новости
Архив
8 часов назад
Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором?

Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором? 2

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 375
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 3 461
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 12
13:08, 25 января 2020 5 078
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
11:16, 24 января 2020 3 924
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
19:22, 1 февраля 2020 1 591
Изменился режим работы рязанских МФЦ
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум