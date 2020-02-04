Стала известна стоимость поездки Николая Любимова в Италию

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Фото: Правительство Рязанской области
Авиаперелет в Италию губернатора Николая Любимова и командировочные расходы обошлись в 114 тысяч 166 рублей. Об этом РЗН. инфо сообщил пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.
Он добавил, что сумма поездки для остальных членов делегации неизвестна. Представители бизнесс-миссии региона летали в Италию за свой счет.
«Благодаря статусу Николая Любимова представители 20 итальянских компаний провели переговоры с нашими предпринимателями, которые они продолжат в августе на деловом форуме „Дни международного бизнеса в Рязанской области“. А также подписано два соглашения: между Ассоциацией предпринимателей Рязанской области и Агентством по сотрудничеству и обмену между Россией и Италией, между Рязанским центром поддержки экспорта и Ассоциацией международного центра делового и культурного сотрудничества „Русский Дом в Италии“», — отметил Арапов, назвав соглашения «весьма продуктивными» в условиях санкций.
Также пресс-секретарь напомнил о
Арапов отметил, что руководство Рязанской области в Италию пригласили президенты четырех итальянских регионов.
«И какое должно сложиться мнение у наших итальянских коллег, если бы на их приглашение губернатор ответил отказом? В год 75-летия победы над немецким фашизмом?» — сказал Денис Арапов.
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