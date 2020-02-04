Рязанская прокуратура потребовала заблокировать сайты с проститутками

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Рязанская прокуратура потребовала заблокировать сайты с информацией об услугах проституции. Об этом сообщил
На сайтах указывали контакты, виды услуг, предлагали выбор девушек. Порталы были свободны для посещения, предварительная регистрация и пароль не требовались, информацию мог получить любой пользователь.
В суд направили 44 исковых заявления о признании информации запрещенной. Их удовлетворили, доступ на сайты заблокировали.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.