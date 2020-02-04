Причины роста цен на маски в рязанских аптеках выяснит Росздравнадзор

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Рязанское управление Росздравнадзора выяснит причины роста цен на медицинские маски в аптеках. Об этом сообщила ГТРК «
«Что касается цен, мы анализируем рост цен, сравниваем декабрь прошлого года, в ряде единичных есть рост. Мы будем анализировать причины повышения цен на средства защиты», — прокомментировала руководитель территориального органа управления Росздравнадзора по Рязанской области Татьяна Болдырева.
Как отмечается в сообщении, стоимость масок в некоторых аптеках достигла 60 рублей.
«В случае, если рязанцы столкнутся с недопустимым ростом цен на лекарственные средства, просим вас обращаться в территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области по телефонам (4912) 27-25-11 и (4912) 27-25-50», — сказала Татьяна Болдырева.
Напомним, фармацевты
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