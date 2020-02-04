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18:13, 4 февраля 2020 222
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Причины роста цен на маски в рязанских аптеках выяснит Росздравнадзор

Причины роста цен на маски в рязанских аптеках выяснит Росздравнадзор

Рязанское управление Росздравнадзора выяснит причины роста цен на медицинские маски в аптеках. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

«Что касается цен, мы анализируем рост цен, сравниваем декабрь прошлого года, в ряде единичных есть рост. Мы будем анализировать причины повышения цен на средства защиты», — прокомментировала руководитель территориального органа управления Росздравнадзора по Рязанской области Татьяна Болдырева.

Как отмечается в сообщении, стоимость масок в некоторых аптеках достигла 60 рублей.

«В случае, если рязанцы столкнутся с недопустимым ростом цен на лекарственные средства, просим вас обращаться в территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области по телефонам (4912) 27-25-11 и (4912) 27-25-50», — сказала Татьяна Болдырева.

Напомним, фармацевты связали дефицит масок в аптеках с повышением числа заболеваний ОРВИ и гриппом, а также вспышкой коронавируса в Китае.


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