«Все продали в Китай». В рязанских аптеках стали заканчиваться медицинские маски

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В некоторых рязанских аптеках начали заканчиваться медицинские маски. Фармацевты связали это с повышением числа заболеваний ОРВИ и гриппом, а также
В понедельник, 3 февраля, корреспондент РЗН. инфо решил обзвонить городские аптеки и узнать о наличии товара.
В аптеке № 3 на улице Соборной №9/56 маски закончились еще в пятницу.
«Мы пытались их заказать вновь, но у поставщиков в Москве товара на складе нет. Когда появятся? Неизвестно», — ответили по телефону.
Масок не оказалось и в аптеке № 12 в поселке Строитель.
«У нас нет их в продаже. Сейчас дефицит. Все маски продали в Китай, — именно так нам объяснили отсутствие товара. — Мы не знаем, когда они будут у поставщиков».
Закончились маски в аптеке №181 на улице Новоселов №19.
«Все наши поставщики извещены, но пока товар не привозили. Мы ждем», — пояснили по телефону.
В шести остальных городских аптеках маски оказались в продаже. Самая дешевая — в аптеке №1 на Первомайском проспекте № 64, корпус 2 — всего два рубля за шутку.
На рубль дороже маски стоят в аптеке №4 на улице Семашко №5. Там рассказали, что в курсе дефицита, но организация заранее подготовила запас на зиму.
Самая дорогая маска (15 рублей) оказалась в аптеке №6 улице Циолковского № 11. Причину столь высокой цены там не смогли объяснить.
В аптеке №11 в Соколовке предложили поспешить с покупкой, так как в наличии осталось несколько штук.
Отметим, что в ряде коммерческих аптек в центре Рязани масок также не оказалось.
Напомним, в Рязанской области
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