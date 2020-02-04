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Вечером во вторник, 4 февраля, в центре Рязани «встали» троллейбусы. Они идут по улице Ленина (по направлению в Песочню) до остановки «ТЦ Атрон-Сити».
Транспортный коллапс произошел из-за отсутствия тока на троллейбусной сети.
По состоянию на 18:30 вторника, 4 февраля, около «Атрона» «встряли» два троллейбуса.
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