В Канищеве пьяный отец пытался задушить свою дочь

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В доме на улице Интернациональной 46-летний мужчина пытался задушить 20-летнюю дочь. Об этом сообщила
Полиция выехала по адресу по вызову 20-летней рязанки, которая сообщила, что ее угрожает убить пьяный отец. Как удалось узнать оперативникам, мужчина и его дочь живут в одной квартире. В последнее время отец девушки часто употреблял спиртное.
«В тот вечер он в очередной раз вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, был в грязной одежде. Дочь указала отцу на неподобающее поведение», — рассказали в полиции.
Нетрезвому мужчине слова показались оскорбительными и он набросился на девушку, схватил ее за горло, угрожал задушить.
В конфликт вмешалась бабушка пострадавшей, которая на время разняла зятя и внучку, но мужчина не унимался. Для помощи вызвали полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи УК РФ, по которой предусмотрены принудительные работы до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.
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