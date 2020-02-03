Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:50, 3 февраля 2020 207
 0    0

В Канищеве пьяный отец пытался задушить свою дочь

В Канищеве пьяный отец пытался задушить свою дочь

В доме на улице Интернациональной 46-летний мужчина пытался задушить 20-летнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция выехала по адресу по вызову 20-летней рязанки, которая сообщила, что ее угрожает убить пьяный отец. Как удалось узнать оперативникам, мужчина и его дочь живут в одной квартире. В последнее время отец девушки часто употреблял спиртное.

«В тот вечер он в очередной раз вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, был в грязной одежде. Дочь указала отцу на неподобающее поведение», — рассказали в полиции.

Нетрезвому мужчине слова показались оскорбительными и он набросился на девушку, схватил ее за горло, угрожал задушить.

В конфликт вмешалась бабушка пострадавшей, которая на время разняла зятя и внучку, но мужчина не унимался. Для помощи вызвали полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи УК РФ, по которой предусмотрены принудительные работы до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 092
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 2 726
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 8
13:08, 25 января 2020 4 750
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
11:16, 24 января 2020 3 702
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
19:22, 1 февраля 2020 1 300
Изменился режим работы рязанских МФЦ
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум