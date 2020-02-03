В аварии на Спортивной пострадали двое водителей

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В аварии на улице Спортивной, произошедшей в воскресенье, 2 февраля, пострадали двое водителей. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП случилось примерно в 19:50 в районе дома №4. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo при движении по улице Спортивной
Оба водителя обращались в больницу.
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