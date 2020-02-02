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20:51, 2 февраля 2020 198
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На улице Спортивной произошло серьезное ДТП

На улице Спортивной произошло серьезное ДТП

Вечером в воскресенье, 2 января, в Рязани на улице Спортивной произошло ДТП. Видео с места происшествия в редакцию РЗН. инфо прислал очевидец.

В аварии сильно повредилась «легковушка». На место ДТП приехала полиция.

Подробностей о произошедшем пока нет.


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