Стала известна дата проведения третьего форума древних городов

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Третий форум древних городов в Рязани проведут с 19 по 21 августа. Об этом в понедельник, 3 февраля,
Николай Любимов во время рабочей поездки в Италию пригласил на форум делегации Генуи, а также представителей региона Пьемонт и
Напомним, в прошлом году
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.