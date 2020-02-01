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В субботу, 1 февраля, делегация Рязанской области встретилась с представителями провинции Алессандрия в Италии, мэрии города. Об этом сообщил
Губернатор Николай Любимов поблагодарил итальянскую сторону за внимание и готовность развивать взаимовыгодное деловое и гуманитарное сотрудничество.
«Мы хотим, чтобы наши связи с Алессандрией и регионом Пьемонтом укреплялись, как культурные, так и деловые. Поэтому в Италию приехали рязанские предприниматели, чтобы найти новых хороших партнеров. Экономики наших регионов похожи. Хотелось бы, чтобы итальянский бизнес был представлен в Рязанской области больше, чем сейчас. Мы очень внимательно относимся к инвесторам», — подчеркнул Любимов.
Председатель городского совета Алессандрии Эммануэле Лоччи выразил уверенность, что на дружбу и сотрудничество между народами Италии и России «не повлияют никакие санкции». На встрече обсудили партнерство городов и совместные проекты. Руководство Алессандрии пригласили на празднование 925-летия Рязани и третий международный форум древних городов.
Стороны подписали соглашения по сотрудничеству и обмену между Россией и Италией (Ry.Al.Ge.ETS), а также между Рязанским центром поддержки экспорта и Ассоциацией международного центра делового и культурного сотрудничества «Русский Дом в Италии» (R.D.I.), которая занимается реализацией российско-итальянских экономических проектов в Лигурии, обеспечением российских компаний выходом на европейские рынки.
Отмечается, что обмен опытом позволит устраивать выставки и ярмарки продукции предприятий Рязанской области и Лигурийско-Алессандрийской зоны Италии.
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