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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На пожаре в Рязани пострадали люди. Об этом
Двухквартирный дом в Пойменном проезде загорелся в воскресенье, 2 февраля, в 22:25. На место выезжал один расчет.
Огонь повредил одну квартиру.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.