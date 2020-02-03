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На пожаре в Рязани пострадала двухлетняя девочка. Она получила ожоги, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Инцидент произошел в воскресенье, 2 февраля. Пожар в доме на Пойменном проезде начался в 22:25.
Ребенка 2017 года рождения доставили в детскую ОКБ. Также с ожогами госпитализировали 58-летнюю хозяйку квартиры.
Напомним, на вызов
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