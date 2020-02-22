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Фото: Pixabay.com
В Рязани поймали угонщика. Об этом
45-летний мужчина припарковал «ВАЗ-2105» на улице Корнилова. Ночью машину угнали.
Оперативники нашли машину и подозреваемого. Им оказался 22-летнйи безработный горожанин.
По данному факту полиция проводит проверку.
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