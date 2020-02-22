Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:06, 22 февраля 2020 149
 0    0

В Рязани поймали угонщика

В Рязани поймали угонщика

Фото: Pixabay.com

В Рязани поймали угонщика. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

45-летний мужчина припарковал «ВАЗ-2105» на улице Корнилова. Ночью машину угнали.

Оперативники нашли машину и подозреваемого. Им оказался 22-летнйи безработный горожанин.

По данному факту полиция проводит проверку.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
22 часа назад
Отвечает прокуратура. Можно ли перечислять алименты ребенку?

Отвечает прокуратура. Можно ли перечислять алименты ребенку?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:26, 11 февраля 2020 1 394
Рязанцы вновь пожаловались на «рыбную» воду 1
20:36, 8 февраля 2020 2 023
Скорость распространения коронавируса замедлилась — СМИ
9:13, 19 февраля 2020 729
«Мы плывем по лужам». Жительница Касимова пожаловалась на плохое состояние городских дорог
14:47, 9 февраля 2020 1 362
Любимов заявил о готовности Рязани к китайскому коронавирусу
16:16, 9 февраля 2020 1 928
Под Челябинском закроют карантинный центр для больных коронавирусом после протестов местных жителей 1
Все новости
Голосования

Нужно ли строить школу в Лесопарке?

Окончание опроса: 26.02.2020
Архив голосований
Форум