Рязаньстат посчитал среднюю стоимость подарочного набора на 23 февраля

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В пятницу, 21 февраля, Рязаньстат посчитал среднюю стоимость подарочного набора к Дню защитника Отечества.
«Мужская корзина» рассчитана на среднестатистического жителя региона. По данным исследования, ему 38 лет, он женат, имеет средне-специальное или высшее образование.
Так, набор средств для бритья, в который входят пена, крем, шампунь и мыло, обойдется в 584 рубля.
Стоимость продуктовой корзины составит 2 525 рублей. В нее вошли:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПамятник Полетаеву в Узбекистане восстановят в начале марта
|
cледующая новость →Ухоловского рабочего насмерть засыпало зерном
Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.