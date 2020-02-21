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11:23, 21 февраля 2020 228
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Рязаньстат посчитал среднюю стоимость подарочного набора на 23 февраля

Рязаньстат посчитал среднюю стоимость подарочного набора на 23 февраля

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 21 февраля, Рязаньстат посчитал среднюю стоимость подарочного набора к Дню защитника Отечества.

«Мужская корзина» рассчитана на среднестатистического жителя региона. По данным исследования, ему 38 лет, он женат, имеет средне-специальное или высшее образование.

Так, набор средств для бритья, в который входят пена, крем, шампунь и мыло, обойдется в 584 рубля.

Стоимость продуктовой корзины составит 2 525 рублей. В нее вошли:

  • кофе молотый (200 граммов) — 154 рубля;
  • шоколад горький 100 (граммов) — 82 рубля;
  • колбаса сырокопченая (300 граммов) — 345 рублей;
  • мясные копчености (200 граммов) — 107 рублей;
  • сыр твердый (300 граммов) — 148 рублей;
  • сыр «Национальный» (250 граммов) — 122 рубля;
  • виноград (0,5 килограмма) — 82 рубля;
  • икра красная (190 граммов) — 650 рублей;
  • рыба красная (200 граммов) — 270 рублей;
  • коньяк отечественный — 565 рублей.

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