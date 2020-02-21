Облсуд отказал прокуратуре в возобновлении дела против руководства РГУ

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Областной суд отказал прокуратуре в возобновлении дела против руководства РГУ имени Есенина. В пятницу, 21 февраля, решение Советского райсуда по делу ректора Андрея Минаева и проектора Елены Кирьяновой оставили без изменений.
Напомним, 7 ноября в отношении руководства вуза
Однако прокуратура с решением суда не согласилась и
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.