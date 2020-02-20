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В ночной аварии на перекрестке улиц Грибоедова и Либкнехта пострадал человек, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в среду, 19 февраля, в 22:40 вблизи дома №7 на улице Либкнехта. По предварительной информации, 35-летний водитель на автомобиле Nissan столкнулся с BMW, за рулем которой был 43-летний рязанец.
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