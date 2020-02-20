Ночью на перекрестке улиц Грибоедова и Либкнехта произошла серьезная авария

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В ночь на четверг, 20 февраля, на перекрестке улиц Грибоедова и Либкнехта произошла серьезная авария. Видео появилось в группе
По словам очевидицы, две машины столкнулись в 22:54. Как утверждает женщина, они сбили пешехода, который стоял на переходе.
Подробности уточняются.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.