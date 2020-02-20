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Утром в четверг, 20 февраля, в центре Рязани легковая машина попала в аварию. Фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло на пересечении улиц Свободы и Ленина.
Подробности уточняются.
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